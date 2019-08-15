В Нижнем Тагиле 86-летняя женщина погибла после падения из окна

Как рассказали в соцсетях жители дома, женщина выпала из окна в уличной одежде и с сумкой. Некоторое время она еще была жива, однако скончалась до приезда медиков. Также местные жители отметили, что у пенсионерки был конфликт с сыном.

То домой не пустит, то деньги заберёт,написала в соцсети соседка погибшей об отношениях женщины с сыном.

По неподтвержденной информации, дверь квартиры была закрыта изнутри, в момент происшествия пенсионерка была дома одна.