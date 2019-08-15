В Нижнем Тагиле 86-летняя женщина погибла после падения из окна
Сегодня, 09:41ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил»
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14 августа из окна дома на улице Попова, 19 выпала 86-летняя пенсионерка, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали в соцсетях жители дома, женщина выпала из окна в уличной одежде и с сумкой. Некоторое время она еще была жива, однако скончалась до приезда медиков. Также местные жители отметили, что у пенсионерки был конфликт с сыном.
То домой не пустит, то деньги заберёт,написала в соцсети соседка погибшей об отношениях женщины с сыном.
По неподтвержденной информации, дверь квартиры была закрыта изнутри, в момент происшествия пенсионерка была дома одна.
Напомним, 20 июля в Нижнем Тагиле на Руднике с балкона жилого дома выпала 87-летняя пенсионерка, женщина скончалась на месте. По сведениям от ее племянницы, у погибшей был конфликт с внуком-наркоманом.
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