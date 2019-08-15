В Нижнем Тагиле столкнулись трамвай и легковушка
Сегодня, 16:28ПроисшествияФото: группа "ВКонтакте" "МДПС Местоположение ДПС | Нижний Тагил"
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15 августа в Нижнем Тагиле на улице Кулибина произошла авария с участием трамвая и легкового автомобиля LADA. Очевидцы сообщили, из-за аварии на дороге образовался затор.
Сюжеты: Нижний Тагил
Информация о ДТП появилась в местной группе «ВКонтакте» «МДПС Местоположение ДПС». В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила пообещали прокомментировать произошедшее позже.
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Фото: группа "ВКонтакте" "МДПС Местоположение ДПС | Нижний Тагил" 7
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