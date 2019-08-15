В Свердловской области 19 тысяч человек остались без газа
Сегодня, 08:58ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Полевском из-за аварии на газопроводе без газоснабжения остались 19 тысяч человек, сообщает МЧС по региону.
Сообщение о ЧП поступило в 16 часов 14 августа. В ведомстве пояснили, что угрозы для местных жителей нет. В результате инцидента без газа остались более сотни многоквартирных домов, а также 2,6 тысячи частных домов.
Социально значимые объекты в зону отключения не попали.
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