В центре Нижнего Тагила лихач сбил девочку на самокате
15 августа в Нижнем Тагиле у кинотеатра «Родина» автомобилист на ВАЗ-21124 совершил наезд на девочку на самокате, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Водитель, следуя по проспекту Ленина со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Вязовская, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка 2008 года рождения. При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что ребенок пересекал дорогу на самокате в спокойном темпе. При этом две машины, ехавшие в левой и средней полосе, затормозили, пропуская ребенка, водитель ВАЗ-21124 не заметил пешехода.
Пострадавшая госпитализирована в медучреждение с черепно-мозговой травмой.
Стаж вождения автомобилиста — один год. За это время он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. В частности, превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходного перехода и наличие технических неисправностей авто. Также у мужчины имеются неоплаченные штрафы. На момент совершения ДТП мужчина был трезв.