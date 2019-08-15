В центре Нижнего Тагила лихач сбил девочку на самокате

Водитель, следуя по проспекту Ленина со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Вязовская, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка 2008 года рождения. При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что ребенок пересекал дорогу на самокате в спокойном темпе. При этом две машины, ехавшие в левой и средней полосе, затормозили, пропуская ребенка, водитель ВАЗ-21124 не заметил пешехода.