Третий протест в поддержку жителей Хабаровска прошел в Екатеринбурге

Третий протест в поддержку жителей Хабаровска прошел в Екатеринбурге

Сегодня, 18:27ПроисшествияФото: страница Сергея Зыкова на Facebook
Жителя Екатеринбурга в третий раз вышли поддержать хабаровчан, пишет Znak.

Около 40 жителей столицы Урала вышли на театральную площадь, чтобы вновь поддержать жителей Хабаровского края. Протестующие скандировали лозунги и прошлись до площади 1905 года. Правоохранители во второй раз не задержали ни одного из протестующих.

Фото:страница Сергея Зыкова на Facebook

1 августа во время протеста жителей Екатеринбурга произошли задержания. Одного из митингующих Дениса Гауэрта суд приговорил к пяти суткам административного ареста. Кроме того, ещё двоих протестантов приговорили к обязательным работам.

С начала июля в Хабаровске проходят протесты. Протестующие требуют освободить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из СИЗО, куда он был отправлен по подозрению в убийствах.

Сюжеты:
Екатеринбург
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