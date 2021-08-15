Девушка на «ВАЗ-2114» врезалась в столб и ее машина загорелась в Каменске-Уральском

Девушка-водитель на «ВАЗ-2114» 15 августа 2021 года не справилась с управлением и врезалась в железобетонный столб на улице улице Шестакова в Каменске-Уральском. От столкновения автомобиль загорелся, пострадавших нет.

Сегодня, в 7 часов воскресного утра на улице Шестакова, 34 в Каменске-Уральском Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие, пишет Е1. Молодая женщина-водитель не справилась с управлением «ВАЗ-2114» и допустила наезд на фонарный столб. От столкновения автомобиль загорелся. На место происшествия прибыли спасатели и бригада «скорой» помощи. Водитель успела покинуть горящий автомобиль, она не пострадала. ДТП 15.08.2021 г. в Каменске-Уральском Фото: Скиншот видео в группе «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» во «ВКонтакте» От столкновения фонарный столб повалился на прилегающий к дороге газон, в автомобиле был поврежден моторный отсек, отчего произошло возгорание. Пожар на площади 2 квадратных метра был потушен одной пожарной машиной — «ВАЗ-2114» залили пеной. По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка. Напомним, 8 августа 2021 года недалеко от гостиницы «Северный Урал» в Нижнем Тагиле водитель «Опель Астра» не справился с управлением и на скорости врезался в столб электроопоры. Опель врезался в столб электроопоры в Нижнем Тагиле

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