Девушка на «ВАЗ-2114» врезалась в столб и ее машина загорелась в Каменске-Уральском

Сегодня, в 7 часов воскресного утра на улице Шестакова, 34 в Каменске-Уральском Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие, пишет Е1. Молодая женщина-водитель не справилась с управлением «ВАЗ-2114» и допустила наезд на фонарный столб. От столкновения автомобиль загорелся.
На место происшествия прибыли спасатели и бригада «скорой» помощи. Водитель успела покинуть горящий автомобиль, она не пострадала.
От столкновения фонарный столб повалился на прилегающий к дороге газон, в автомобиле был поврежден моторный отсек, отчего произошло возгорание. Пожар на площади 2 квадратных метра был потушен одной пожарной машиной — «ВАЗ-2114» залили пеной.
По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка.
Напомним, 8 августа 2021 года недалеко от гостиницы «Северный Урал» в Нижнем Тагиле водитель «Опель Астра» не справился с управлением и на скорости врезался в столб электроопоры.