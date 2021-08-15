Неизвестный выломал дверь и украл толстовку из центра «Мой Бизнес» в Нижнем Тагиле

На своей странице в Instagram руководитель центра «Мой Бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев разместил информацию о том, что в эти выходные ночью в их офис пробрался неизвестный и устроил разгром. Неизвестному приглянулась толстовка программиста центра, он ее и украл.
От действий погромщика серьезно пострадала входная группа — выставлен и деформирован стеклопакет витражной двери.
«Догнать и причинить добро» — девиз нашей команды. Помогите нам, пожалуйста, найти бедолагу,пишет на своей странице в Instagram Сергей Федореев.
На вопрос под постом: «А что полиция говорит?» - Сергей Федореев ответил: «Что ущерб невелик».
Напомним, в ночь с 31 июля на 1 августа 2021 года вандал разбросал кашпо с цветами у кофейни на улице Карла Маркса, 44 в Нижнем Тагиле.