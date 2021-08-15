Неизвестный выломал дверь и украл толстовку из центра «Мой Бизнес» в Нижнем Тагиле

На своей странице в Instagram руководитель центра «Мой Бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев разместил информацию о том, что в эти выходные ночью в их офис пробрался неизвестный и устроил разгром. Неизвестному приглянулась толстовка программиста центра, он ее и украл.