Сказала, что попала в ДТП: мошенники украли 300 тысяч у пожилой екатеринбурженки

Сказала, что попала в ДТП: мошенники украли 300 тысяч у пожилой екатеринбурженки
Сказала, что попала в ДТП: мошенники украли 300 тысяч у пожилой екатеринбурженки
Сегодня, 15:09ПроисшествияФото: 1МI
У 75-летней жительницы Екатеринбурга злоумышленники обманом забрали 300 тысяч рублей.

Екатеринбурженке на стационарный телефон позвонила неизвестная женщина. Услышав, что трубку взяли, она принялась говорить, что совершила наезд на человека, а также сама пострадала. Пенсионерка подумала, что она разговаривает с невесткой и назвала её имя, пишет Е1.

Далее вместо женщины заговорил мужчина, представившийся следователем, и рассказал, что её родственница попала в аварию. Этот инцидент можно разрешить путём примирения сторон, для чего нужно заплатить 800 тысяч рублей.

Свердловчанка ответила, что такой суммы у неё нет, и сказала, что может отдать 300 тысяч. Собеседника названная сумма устроила. Спустя 10 минут к ней домой пришёл мужчина, и, заверив, что его прислал следователь, забрал все деньги.

Женщина, сообразив, что она стала жертвой мошенников, обратилась с заявлением в отдел полиции № 5 Ленинского района.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции со слов потерпевшей составили субъективный портрет мужчины, которому она отдала сумму.

Напомним, в Нижнем Тагиле преподавателя вуза дважды обманули телефонные мошенники. В общей сложности он перевёл на их счёт 525 тысяч рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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