Менее суток понадобилось милиционерам, чтобы задержать грабителей банка

Как сообщил «Накануне.RU» пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, одного из них стражи порядка обнаружили в торговом центре «Мега» в Екатеринбурге, где тот успел купить себе немало дорогих вещей, в частности модную одежду, два мобильника, кожаную мужскую сумку, туфли. Второй был задержан чуть позже.