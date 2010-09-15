Менее суток понадобилось милиционерам, чтобы задержать грабителей банка
В Свердловской области задержаны двое мужчин, подозреваемые в дерзком ограблении банка.
Как сообщил «Накануне.RU» пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, одного из них стражи порядка обнаружили в торговом центре «Мега» в Екатеринбурге, где тот успел купить себе немало дорогих вещей, в частности модную одежду, два мобильника, кожаную мужскую сумку, туфли. Второй был задержан чуть позже.
Известны также подробности ограбления, когда из филиала Сбербанка в поселке Магнитка под Первоуральском были похищены 800 тысяч рублей. Неизвестные с натянутыми на голову чулками ограбили банк 14 сентября, за несколько минут до закрытия учреждения на обед. Кассир пошла закрывать двери, и в этот момент ворвались двое. Они связали женщину скотчем и похитили из открытого сейфа 809 тысяч рублей. Женщину закрыли в подсобке. Она смогла самостоятельно освободиться от скотча и обратилась в милицию. Помещение банка оборудовано сигнализацией, но воспользоваться ею женщина не успела.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM