Дети «минируют» - родители отвечают. В Тагиле 12-летний школьник заставил эвакуироваться 264 человека

Накануне, в 11:10 в местную полицию поступил тревожный звонок о том, что заминирована школа. Правда, оперативный дежурный сразу определил, что звонит ребенок, однако, на место все же выехала спасательная служба, включая МЧС и скорую помощь.

Из здания эвакуировали 264 человека – это учащиеся, педагоги и персонал. Помещение исследовали полицейские-кинологи совместно со взрывотехниками инженерно-технического отделения ОМОН. Никаких предметов, представляющих опасность для жизни и нормального функционирования школы, обнаружено не было.

Одновременно с поисками в полиции выясняли, кто же сделал звонок. Буквально за полчаса хулигана вычислили. Им оказался 12-летний школьник, причем семья не состоит на учете, ребенок характеризуется как спокойный со средней успеваемостью.

Сейчас по факту ложного сообщения об акте терроризма сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей школьника.