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Дети «минируют» - родители отвечают. В Тагиле 12-летний школьник заставил эвакуироваться 264 человека
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дети «минируют» - родители отвечают. В Тагиле 12-летний школьник заставил эвакуироваться 264 человека

15 сентября 2013, 08:25Происшествия
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