Двое мальчиков с ожогами 90 процентов тела госпитализированы после пожара в Ивделе

Известно, что в частном доме по улице Краснооктябрьская проживает 32-летняя женщина, мать шестерых детей. В ночь на 15 сентября она проснулась от запаха гари и удушья. Вскоре она обнаружила, что в районе печки случилось возгорание. Женщина начала выводить из дома детей, все остались живы.

Огонь тем временем с дома перекинулся на дворовые постройки. В результате пожара дети надышались угарным газом, а двое малышей – 2017 и 2018 годов рождения – получили ожоги второй и третьей степени. Все ребята получили необходимую медицинскую помощь.

Видео Видео: Рен-ТВ

Решается вопрос об экстренной доставке двух самых маленьких детей, двух мальчиков, которые не только, как другие, надышались едкого дыма, но еще и получили ожоги порядка 90%, либо в больницу Краснотурьинска, либо Екатеринбурга для оказания более квалифицированной медицинской помощи, сообщил пресс-секретарь пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.