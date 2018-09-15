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#домахорошо
Двое мальчиков с ожогами 90 процентов тела госпитализированы после пожара в Ивделе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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20181509103053

Двое мальчиков с ожогами 90 процентов тела госпитализированы после пожара в Ивделе

Сегодня, 18:00Происшествия
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