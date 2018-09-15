Мужчина погиб в результате ДТП на ул. Береговая-Краснокаменская в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле вечером 14 сентября в результате ДТП погиб мужчина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Погибший мужчина, которому примерно 35-лет, шел по дороге по ул. Береговая-Краснокаменская от ул. Жуковского до ул. Перова в попутном направлении, когда водитель автомобиля «Дэу Нексия» допустил на него наезд. Мужчина скончался на месте происшествия.
Водитель иномарки за два года привлекался к административной ответственности 22 раза за нарушения правил дорожного движения. Экспертиза, проведенная на месте ДТП, показала, что водитель был трезв.
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Все обстоятельства и причины ДТП выясняются, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
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