Мужчина погиб в результате ДТП на ул. Береговая-Краснокаменская в Нижнем Тагиле

Погибший мужчина, которому примерно 35-лет, шел по дороге по ул. Береговая-Краснокаменская от ул. Жуковского до ул. Перова в попутном направлении, когда водитель автомобиля «Дэу Нексия» допустил на него наезд. Мужчина скончался на месте происшествия.