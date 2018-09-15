Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Мужчина погиб в результате ДТП на ул. Береговая-Краснокаменская в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Img 4955

Мужчина погиб в результате ДТП на ул. Береговая-Краснокаменская в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:05Происшествия
Читайте
также
С крестами и оградками: опасное кладбище животных найдено в сквере в Нижнем Тагиле
Выходные в Нижнем Тагиле: прогулка, праздник в монастыре и хоровод
Дань памяти: кто ухаживает за военными мемориалами в Нижнем Тагиле