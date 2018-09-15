Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов под Первоуральском

Пожар начался в ночь на 13 сентября. Сообщается, что на данный момент на свалке нет открытого горения. Сотрудники МЧС и добровольцы засыпают грунтом тлеющие участки.

Всего на месте возгорания работают 11 машин спецтехники и 13 человек.

Свалка расположена недалеко от ООО «ТБО «Экосервис». Официальный представитель предприятия сообщила, что участки, где началось возгорание, были захламлены предыдущим владельцем еще 10 лет назад.

Как сообщает «URA.RU», свалка находится в пяти километрах от Первоуральска, но жители города жалуются на запах гари.

Эколог Андрей Волегов предположил, что могло произойти самовозгорание, либо это был поджог. Также он пояснил, что ООО «ТБО «Экосервис» не ведет работу по переработке мусора, а просто трамбует его бульдозерами.