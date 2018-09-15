Пожар произошел в ночь на 15 сентября в доме на ул. Бажова в Нижнем Тагиле
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15 сентября в жилом доме на ул. Бажова в Нижнем Тагиле произошел пожар.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Главное управление МЧС России по Свердловской области
Около двух часов ночи на третьем этаже дома на ул. Бажова загорелась квартира. Площадь возгорания составила 6 кв. м. На место выезжали три спецмашины и шесть огнеборцев. Огонь удалось локализовать в течение 10 минут.
В пожаре никто не пострадал, повреждено только домашнее имущество.
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