Под Нижней Турой три человека погибли в утонувшем автомобиле

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Происшествие произошло утром 15 сентября рядом с посёлком Косья Нижнетуринского городского округа, сообщает E1.
Водитель автомобиля УАЗ решил пересечь вброд реку Ис. В салоне в этот момент находилось пять человек. Когда машина начала тонуть, двое из пассажиров (мужчина и женщина) выбрались наружу. Остальным этого сделать не удалось.
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Из реки утонувший автомобиль с телами извлекли водолазы аварийно-спасательной службы города Лесного и пожарные 167 пожарно-спасательной части города Нижняя Тура. Операция заняла не более двух часов.
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