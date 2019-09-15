В Челябинской области четверо мужчин погибли от отравления гнилым картофелем
Вчера, 21:49ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Инцидент произошёл в посёлке Магнитка. Следственный комитет сообщает, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Жертвами стали четверо местных жителей. По предварительным данным, мужчины занимались отчисткой помещения, в котором находился гниющий картофель. В результате все погибли от отравления газообразными продуктами гниения корнеплода.
Подробности инцидента теперь устанавливают следователи.
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