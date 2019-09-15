В Екатеринбурге произошло лобовое столкновение двух мотоциклистов
Сегодня, 09:26ПроисшествияФото: ИА «Ночные новости»
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В ночь на 15 сентября в Екатеринбурге на улице Свердлова лоб в лоб столкнулись два мотоциклиста. Один из находится в тяжёлом состоянии, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, водитель мотоцикла Yamaha, двигаясь в сторону вокзала, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Kawasaki. От удара оба транспортных средства разлетелись в разные стороны.
Водитель Yamaha с травмой головы находится в тяжёлом состоянии. Медики подключили его к аппарату ИВЛ. Второй мотоциклист с различными переломами также госпитализирован.
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Видео: Е1.ru
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