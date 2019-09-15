В Екатеринбурге произошло лобовое столкновение двух мотоциклистов

Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, водитель мотоцикла Yamaha, двигаясь в сторону вокзала, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Kawasaki. От удара оба транспортных средства разлетелись в разные стороны.