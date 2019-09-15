В Нижнем Тагиле капитан полиции насмерть сбила пешехода

По предварительной информации, во время движения автомобиля пешеход двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части. От полученных в результате столкновения травм мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. В результате проверки было установлено, что на одежде погибшего отсутствовали светоотражающие элементы, а в крови водителя отсутствовал алкоголь.