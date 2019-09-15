В Нижнем Тагиле капитан полиции насмерть сбила пешехода
Вчера, 22:17ПроисшествияФото: Группа «ЧП Нижний Тагил»
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Инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 сентября, когда сотрудница полиции, находясь за рулём личного автомобиля, совершила наезд на пешехода. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, сейчас ведётся проверка случившегося.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной информации, во время движения автомобиля пешеход двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части. От полученных в результате столкновения травм мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. В результате проверки было установлено, что на одежде погибшего отсутствовали светоотражающие элементы, а в крови водителя отсутствовал алкоголь.
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Правоохранительные органы организовали проведение проверки по факту смертельного ДТП, сообщил пресс-секретарь Главного управления МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По её результатам будет вынесено процессуальное решение.
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