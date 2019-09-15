В Нижнем Тагиле сотрудница полиции насмерть сбила пешехода

По предварительным данным, капитан полиции 1980 года рождения, управляя личным автомобилем Ниссан Террано, допустила наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги. В результате аварии мужчина 1977 года рождения от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи,рассказал Валерий Горелых.

На место происшествия выезжали руководители территориального УВД и ГИБДД. Установлено, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Женщина, работающая в должности участкового уполномоченного полиции, ехала на службу. Прибывший наряд инспекторов ДПС освидетельствовал сотрудницу. Результат показал отсутствие алкоголя в её крови.