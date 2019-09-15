В Нижнем Тагиле Toyota врезалась в бордюр и вылетела на припаркованную Honda
Сегодня, 10:57ПроисшествияФото: Группа «ЧП Нижний Тагил»
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Вечером 14 сентября в Нижнем Тагиле на Липовом тракте произошло ДТП с участием двух иномарок. Автомобиль Toyota врезался в бордюр и от столкновения вылетел на припаркованную у дома Honda, сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Сюжеты: Нижний Тагил
За рулём Toyota была девушка. От медицинского освидетельствования на алкоголь она отказалась. При этом очевидцы отмечают, что пассажиры Toyota были пьяны и покинули место ДТП.
Также, по словам свидетелей аварии, девушке-водителю иномарки потребовалась госпитализация. Однако в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу отмечают, что в ДТП никто не пострадал.
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