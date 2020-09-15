Два работника УВЗ лишились 150 тысяч рублей после звонков лже-сотрудников банка

Во втором случае потерпевшим стал 26-летний молодой человек. На его телефон позвонила неизвестная женщина и также представилась сотрудницей банка. Однако она рассказала, что на мужчину пытаются оформить кредит. Чтобы его погасить и опередить мошенников, средства должны быть переведены на безопасный счет. После этого мужчина отправился к банкомату и выполнил по указаниям женщины несколько переводов по номерам телефонов на общую сумму 120 тысяч рублей.