Два работника УВЗ лишились 150 тысяч рублей после звонков лже-сотрудников банка

В Нижнем Тагиле двое сотрудников «Уралвагонзавода» стали жертвами мошенников. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

В отдел полиции № 17 поступили два заявления от сотрудников предприятия. В первом случае 53-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что с банковской карты пытаются похитить средства. Чтобы избежать кражи, лже-сотрудник попросил сообщить реквизиты банковской карты, в том числе и код безопасности. В результате потерпевший лишился 35 тысяч рублей. Во втором случае потерпевшим стал 26-летний молодой человек. На его телефон позвонила неизвестная женщина и также представилась сотрудницей банка. Однако она рассказала, что на мужчину пытаются оформить кредит. Чтобы его погасить и опередить мошенников, средства должны быть переведены на безопасный счет. После этого мужчина отправился к банкомату и выполнил по указаниям женщины несколько переводов по номерам телефонов на общую сумму 120 тысяч рублей. В полиции отмечают, что факты мошенничества регистрируются практически ежедневно. Ранее в Екатеринбурге местная жительница чуть не лишилась 15 тысяч рублей, когда пыталась попасть в «удобный» детский сад. Девушка в последний момент заподозрила неладное и отказалась платить. Екатеринбурженка чуть не лишилась 15 тысяч рублей за место в «удобном» детском саду

