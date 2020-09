На Тюменском тракте под Екатеринбугом ночью перевернулась фура, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, ДТП случилось рядом с поворотом на поселок Исток. Водитель был трезвый, он не смог справиться с управлением из-за поломки и фура перевернулась. При этом зажало кабину, но он смог выбраться через верх. При аварии водитель не пострадал. Примечательно, что за рулем он находился в тапках. Напомним, что 11 сентября в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, которая ехала без маячков на красный свет. При этом пострадали две девочки шести и девяти лет.

