10-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя машинами в Нижнем Тагиле

10-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя машинами в Нижнем Тагиле
10-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя машинами в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:20ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Вчера днём, 14 сентября, на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух иномарок. В аварии пострадал 10-летний мальчик и 36-летняя женщина.

Установлено, что водитель Daewoo Winstorm не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Peugeot 307, который двигался по главной дороге.

В аварии пострадали два пассажира Peugeot: 36-летняя женщина и 10-летний ребенок, который находился на заднем пассажирском сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. Оба пострадавших госпитализированы в больницу города.

За рулём Peugeot находилась 39-летняя женщина. За рулём Daewoo находился мужчина, стаж его вождения 15 лет. Мужчина прошел освидетельствование, которое показало, что он трезв, сообщили в отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, фура с цистерной упала в кювет на 10-м километре Серовского тракта. Инцидент произошел 14 сентября. Очевидцы рассказали, что водитель не сумел справиться с управлением и снес ограждение.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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