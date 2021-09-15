Hyundai снес ларек после столкновения с Mazda в Нижнем Тагиле

Вчера ночью, 14 сентября, в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два автомобиля и здание уличного ларька.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Победы – Пархоменко у дома 41/1. Установлено, что 58-летний водитель Mazda при повороте не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, за рулём которого находился 34-летний мужчина. От удара Hyundai вылетел с дороги и столкнулся с киоском, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. В аварии никто из людей не пострадал. Оба водителя в момент ДТП были трезвы. Напомним, вчера днём, 14 сентября, на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух иномарок. В аварии пострадал 10-летний мальчик и 36-летняя женщина. 10-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя машинами в Нижнем Тагиле

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