Hyundai снес ларек после столкновения с Mazda в Нижнем Тагиле

Hyundai снес ларек после столкновения с Mazda в Нижнем Тагиле
Hyundai снес ларек после столкновения с Mazda в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:46ПроисшествияФото: 1МI
Вчера ночью, 14 сентября, в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два автомобиля и здание уличного ларька.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Победы – Пархоменко у дома 41/1.

Установлено, что 58-летний водитель Mazda при повороте не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, за рулём которого находился 34-летний мужчина.

От удара Hyundai вылетел с дороги и столкнулся с киоском, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

В аварии никто из людей не пострадал. Оба водителя в момент ДТП были трезвы.

Напомним, вчера днём, 14 сентября, на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух иномарок. В аварии пострадал 10-летний мальчик и 36-летняя женщина.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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