Молодой человек пропал при загадочных обстоятельствах в Екатеринбурге

25-летнего Льва Семухина второй день в столице Урала разыскивают близкие и волонтеры. Он исчез 14 сентября, вечером, при загадочных обстоятельствах.

По словам подруги семьи Ирины, молодой человек сообщил, что отлучится из дома на пару минут, после чего пропал. Лев ушел без документов и без денег. Ирина отметила, что уралец не злоупотребляет алкоголем, сообщает Е1. На момент исчезновения он был одет в темную ветровку, черные кроссовки и серые штаны. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» Напомним, 15 сентября в Екатеринбурге на берегу озера Шарташ было обнаружено тело 42-летнего бизнесмена, пропавшего пять дней назад. Предприниматель вышел из дома 9 сентября. По словам друга, у мужчины была депрессия из-за посещения налоговой службы. Также перед исчезновением он оставил предсмертную записку. 9 сентября на берегу Шарташа нашли машину пропавшего. Тело пропавшего бизнесмена найдено в Екатеринбурге

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