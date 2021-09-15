Молодой человек пропал при загадочных обстоятельствах в Екатеринбурге

Молодой человек пропал при загадочных обстоятельствах в Екатеринбурге
Молодой человек пропал при загадочных обстоятельствах в Екатеринбурге
Сегодня, 21:59ПроисшествияФото: 1MI
25-летнего Льва Семухина второй день в столице Урала разыскивают близкие и волонтеры. Он исчез 14 сентября, вечером, при загадочных обстоятельствах.

По словам подруги семьи Ирины, молодой человек сообщил, что отлучится из дома на пару минут, после чего пропал. Лев ушел без документов и без денег. Ирина отметила, что уралец не злоупотребляет алкоголем, сообщает Е1.

На момент исчезновения он был одет в темную ветровку, черные кроссовки и серые штаны.

Фото:поисковый отряд «Лиза Алерт»

Напомним, 15 сентября в Екатеринбурге на берегу озера Шарташ было обнаружено тело 42-летнего бизнесмена, пропавшего пять дней назад. Предприниматель вышел из дома 9 сентября. По словам друга, у мужчины была депрессия из-за посещения налоговой службы. Также перед исчезновением он оставил предсмертную записку. 9 сентября на берегу Шарташа нашли машину пропавшего.

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Екатеринбург
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