Педофил из Нижнего Тагила на белом «Рено» разыскивается в Свердловской области

Педофил из Нижнего Тагила на белом «Рено» разыскивается в Свердловской области
Педофил из Нижнего Тагила на белом «Рено» разыскивается в Свердловской области
Сегодня, 17:23ПроисшествияФото: 1MI
Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера, совершенных им в отношении несовершеннолетнего мальчика в поселке Шаля Свердловской области.

Родители школьников рассылают друг другу ориентировку на педофила из Нижнего Тагила, который 11 сентября 2021 года домогался несовершеннолетнего мальчика в поселке Шаля Свердловской области, сообщает E1.

35-летний мужчина уже отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней девочки и домогательствах к малолетнему мальчику, сейчас он находится под административным надзором. Подозреваемый имеет прописку в Нижнем Тагиле.

Фото:E1.ru

По данным полиции, мужчина может передвигаться по Свердловской области на автомобиле «Рено Логан» белого цвета. Волонтеры, помогающие полицейским искать педофила, сообщают, что схожий автомобиль был замечен уже в Тавдинском районе.

Напомним, 5 сентября 2021 года полицейские Кемеровской области обнаружили трупы двух несовершеннолетних школьниц, которых изнасиловал и убил местный педофил, уже отбывавший срок за изнасилование несовершеннолетнего.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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