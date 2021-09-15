Педофил из Нижнего Тагила на белом «Рено» разыскивается в Свердловской области

Родители школьников рассылают друг другу ориентировку на педофила из Нижнего Тагила, который 11 сентября 2021 года домогался несовершеннолетнего мальчика в поселке Шаля Свердловской области, сообщает E1.
35-летний мужчина уже отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней девочки и домогательствах к малолетнему мальчику, сейчас он находится под административным надзором. Подозреваемый имеет прописку в Нижнем Тагиле.
По данным полиции, мужчина может передвигаться по Свердловской области на автомобиле «Рено Логан» белого цвета. Волонтеры, помогающие полицейским искать педофила, сообщают, что схожий автомобиль был замечен уже в Тавдинском районе.
Напомним, 5 сентября 2021 года полицейские Кемеровской области обнаружили трупы двух несовершеннолетних школьниц, которых изнасиловал и убил местный педофил, уже отбывавший срок за изнасилование несовершеннолетнего.