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16-леняя девочка погибла в Каменске-Уральском при невыясненных обстоятельствах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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16-леняя девочка погибла в Каменске-Уральском при невыясненных обстоятельствах

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