16-леняя девочка погибла в Каменске-Уральском при невыясненных обстоятельствах

12 декабря вечером в селе Троицкое был обнаружен труп 16-летней десятиклассницы. Девочку обнаружил дядя, который является ее опекуном. Она находилась у себя дома. Во рту у несовершеннолетней был пакет, а рядом с телом – баллончик освежителя воздуха.

По предварительной информации от медиков, девочка задохнулась. Как сообщает Кu66.ru, правоохранительные органы отказались прокомментировать трагедию.

Известно, что соседи и знакомые отзываются о погибшей положительно. По их мнению, у девочки не было причин сводить счеты с жизнью. Однако на странице в социальной сети у несовершеннолетней стоял статус «влюблена», кроме того девочка состояла в скандально известной группе «Синий кит».