55-летний тагильчанин погиб в результате ДТП на ул. Нижняя Черепанова

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
15 октября в Нижнем Тагиле на ул. Нижняя Черепанова произошло ДТП с участием ВАЗ-21074 и КАМАЗа. Водитель легковой машины скончался на месте ДТП.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в бордюр. После этого машина врезалась в грузовик, который был припаркован на обочине.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Установлено, что водитель КАМАЗа был трезв. Погибший 55-летний водитель легковушки несколько раз привлекался за незначительные нарушения ПДД, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей