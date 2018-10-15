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55-летний тагильчанин погиб в результате ДТП на ул. Нижняя Черепанова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Dsc08265

55-летний тагильчанин погиб в результате ДТП на ул. Нижняя Черепанова

Сегодня, 21:00Происшествия
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