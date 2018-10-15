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Два человека погибли и четверо ранены из-за столкновения двух ВАЗов под Алапаевском
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два человека погибли и четверо ранены из-за столкновения двух ВАЗов под Алапаевском

Сегодня, 14:58ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
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