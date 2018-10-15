Два человека погибли и четверо ранены из-за столкновения двух ВАЗов под Алапаевском
Сегодня, 14:58ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
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15 октября на трассе Верхняя Синячиха — Махнево — Болотовское под Алапаевском произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ-2114. В результате ДТП погибло два человека и четверо пострадали.
Сюжеты: Алапаевск
По предварительной версии, один из ВАЗов выехал на встречную полосу. Из-за неблагоприятных погодных условий водитель не справился с управлением и столкнулся с другим ВАЗом, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
В результате аварии погибли две женщины-пассажирки из машины, выехавшей на встречку. Водитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести в больницу Алапаевска. Пассажиры и водитель другого автомобиля также находятся под наблюдением врачей.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, пишет Е1.ru.
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