Две бани сгорели в коллективном саду под Нижним Тагилом

Возгорание началось на одном из садовых участков, после этого огонь перешел на ближайший соседний участок. В пожаре никто не пострадал.

Ликвидацией огня занимались 10 пожарных и 4 единицы пожарной техники, воду для тушения пришлось брать из ближайшего водоема, находящегося в километре от места происшествия.