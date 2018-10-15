Две бани сгорели в коллективном саду под Нижним Тагилом

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14 октября в 22:30 в пожарную часть поступило сообщении о произошедшем возгорании. В коллективном саду «Капасиха-4» под Нижним Тагилом загорелись две бани и хозяйственные постройки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Возгорание началось на одном из садовых участков, после этого огонь перешел на ближайший соседний участок. В пожаре никто не пострадал.
Ликвидацией огня занимались 10 пожарных и 4 единицы пожарной техники, воду для тушения пришлось брать из ближайшего водоема, находящегося в километре от места происшествия.
Окончательное устранение возгорания, а так же разбор сгоревших конструкций были завершены в 2:40. Причины возгорания и стоимость ущерба будут определять пожарные-дознаватели, сообщает «Все новости».
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