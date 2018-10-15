Проверка начата после отказа сотрудников скорой в Сысерти ехать на вызов к ребенку

Со слов матери ребенка, у мальчика подалась температура 39,8, таблетки не помогли сбить температуру. Было воскресенье, поликлиника не работала, поэтому женщина решила вызвать скорую помощь. Диспетчер сказала, что скорая помощь все равно не ставит диагнозы и они никуда не поедут, также женщине был дан совет обтереть ребенка уксусом и дать жаропонижающее.