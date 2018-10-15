Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Проверка начата после отказа сотрудников скорой в Сысерти ехать на вызов к ребенку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
43101 kurgan skoraya pomoshty 250x0 5184.3456.0.0

Проверка начата после отказа сотрудников скорой в Сысерти ехать на вызов к ребенку

Вчера, 22:14Происшествия
Читайте
также
Работа с областью, поддержка жителей: Глава Нижнего Тагила Пинаев о планах на посту
Рабочий погиб на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Сирены ГО в Нижнем Тагиле будут включены 17 октября для проверки