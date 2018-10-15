Проверка начата после отказа сотрудников скорой в Сысерти ехать на вызов к ребенку
Вчера, 22:14Происшествия
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В Сысерти будет проверена станция скорой помощи за отказ выехать на вызов к 8-летнему мальчику.
Со слов матери ребенка, у мальчика подалась температура 39,8, таблетки не помогли сбить температуру. Было воскресенье, поликлиника не работала, поэтому женщина решила вызвать скорую помощь. Диспетчер сказала, что скорая помощь все равно не ставит диагнозы и они никуда не поедут, также женщине был дан совет обтереть ребенка уксусом и дать жаропонижающее.
После этого жительница Сысерти на такси поехала в Екатеринбург к родителям, где вызвала скорую. Медики забрали ребенка в больницу.
Как пишет «URA.RU», следственным комитетом проводится проверка.
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