Рабочий погиб на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

14 октября около 17:20 в колесобандажном цехе №1 АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» погиб резчик холодного металла. По предварительной информации, сотрудник предприятия зашел в зону работающей пилы холодной резки, которая находилась в рабочем состоянии. Мужчина оказался зажат телегой передачи заготовок к станине пилы. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.