Рабочий погиб на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
14 октября в 17:20 на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле на производстве погиб рабочий.
Сюжеты: Нижний Тагил
14 октября около 17:20 в колесобандажном цехе №1 АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» погиб резчик холодного металла. По предварительной информации, сотрудник предприятия зашел в зону работающей пилы холодной резки, которая находилась в рабочем состоянии. Мужчина оказался зажат телегой передачи заготовок к станине пилы. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Прокуратура Тагилстроевского района проводит проверку обстоятельств случившегося, по факту которой будет дана оценка соблюдений требований ФЗ об охране труда на предприятии, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей