Ревнивец избил и похитил свою подругу в Верхней Пышме

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В Верхней Пышме будут судить 39-летнего мужчину за незаконное проникновение в дом, похищение женщины и угон автомобиля.
Установлено, что в июне 2018 года мужчина приехал к своей подруге в сад. В это время в доме у женщины находился подсобный рабочий. Обвиняемый приревновал возлюбленную и потребовал открыть дверь в дом.
Не дождавшись ответа, мужчина разбил окно и влез в дом. Хозяйка попыталась убежать, но обвиняемый догнал ее, схватил за волосы и начал избивать.
Затем он посадил подругу в ее же машину и повез в город Заречный. По дороге ревнивца задержали сотрудники ДПС.
Теперь обвиняемому грозит более 20 лет лишения свободы в совокупности за три преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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