Ревнивец избил и похитил свою подругу в Верхней Пышме

Установлено, что в июне 2018 года мужчина приехал к своей подруге в сад. В это время в доме у женщины находился подсобный рабочий. Обвиняемый приревновал возлюбленную и потребовал открыть дверь в дом.

Не дождавшись ответа, мужчина разбил окно и влез в дом. Хозяйка попыталась убежать, но обвиняемый догнал ее, схватил за волосы и начал избивать.

Затем он посадил подругу в ее же машину и повез в город Заречный. По дороге ревнивца задержали сотрудники ДПС.