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Семь автомобилей и пассажирский автобус столкнулись на трассе Пермь – Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Семь автомобилей и пассажирский автобус столкнулись на трассе Пермь – Екатеринбург

Сегодня, 11:41Происшествия
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