Семь автомобилей и пассажирский автобус столкнулись на трассе Пермь – Екатеринбург
Сегодня, 11:41Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Утром 15 октября на федеральной трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург в районе 340 км произошло столкновение семи автомобилей и пассажирского автобуса.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с автомобилем, который двигался попутно. Это стало причиной столкновения машин, едущих сзади.
По сообщению пресс-службы ФКУ «Уралуправтодор», пострадавших в аварии нет. На месте ДТП образовалась длинная пробка. Объезд организован через Старомосковский тракт, пишет «Областная газета».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей