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Школа №83 в Екатеринбурге закрыта на карантин из-за всплеска кишечной инфекции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школа №83 в Екатеринбурге закрыта на карантин из-за всплеска кишечной инфекции

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