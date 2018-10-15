Школа №83 в Екатеринбурге закрыта на карантин из-за всплеска кишечной инфекции

Ученики школы №83 в Екатеринбурге начали жаловаться на плохое самочувствие на прошлой неделе. А на следующие день третья часть всех школьников не явились на уроки. Некоторые поступили в больницу, другие остались лечиться дома. Предварительной причиной заболевания медики назвали вирусную кишечную инфекцию.