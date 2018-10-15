Школа №83 в Екатеринбурге закрыта на карантин из-за всплеска кишечной инфекции
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С 15 октября екатеринбургская школа №83 закрыта на карантин. Треть учеников не пришли на уроки из-за кишечной инфекции.
Сюжеты: Екатеринбург
Ученики школы №83 в Екатеринбурге начали жаловаться на плохое самочувствие на прошлой неделе. А на следующие день третья часть всех школьников не явились на уроки. Некоторые поступили в больницу, другие остались лечиться дома. Предварительной причиной заболевания медики назвали вирусную кишечную инфекцию.
С 15 октября школа закрыта на неделю. Введен карантин. Роспотребнадзор займется лабораторным изучением смывов и проб пищи. Также будет обследован персонал образовательного учреждения, сообщает «Комсомольская правда».
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