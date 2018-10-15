Спасала 5 детей: 15-летняя девочка из Петропавловска-Камчатского будет награждена

Когда в квартире многодетной семьи в Петропавловске-Камчатском возник пожар, родителей не было дома. Одна из девочек побежала к соседке Карине Парышевой, чтобы попросить помощи.

Старшеклассница вывела из полыхающей комнаты еще двоих детей. Она привела их к себе, одела в теплые вещи спасенных малышей и своих двоих братьев. Затем девочка приложила к их лицам влажные тряпки и вывела на улицу. К тому времени подъезд уже наполнился дымом.