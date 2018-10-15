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Спасала 5 детей: 15-летняя девочка из Петропавловска-Камчатского будет награждена
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Pozhar 59

Спасала 5 детей: 15-летняя девочка из Петропавловска-Камчатского будет награждена

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