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Врезался в дерево: пассажир Toyota погиб в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Врезался в дерево: пассажир Toyota погиб в Екатеринбурге

Сегодня, 08:52Происшествия
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