Врезался в дерево: пассажир Toyota погиб в Екатеринбурге

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14 октября около 19:14 на улице 40 лет Октября в Екатеринбурге автомобиль Toyota Avensis влетел в дерево. В результате аварии погиб пассажир иномарки.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщают в ГИБДД, 49-летний водитель Toyota не справился с управлением и врезался в дерево.
При столкновении в машине сработали подушки безопасности. Однако удар пришелся на сторону пассажира, и они не спасли его. 54-летний пассажир скончался на месте ДТП. Водитель получил незначительные травмы, госпитализация ему не потребовалась.
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Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства данного происшествия, пишет E1.ru.
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