Врезался в дерево: пассажир Toyota погиб в Екатеринбурге

Как сообщают в ГИБДД, 49-летний водитель Toyota не справился с управлением и врезался в дерево.

При столкновении в машине сработали подушки безопасности. Однако удар пришелся на сторону пассажира, и они не спасли его. 54-летний пассажир скончался на месте ДТП. Водитель получил незначительные травмы, госпитализация ему не потребовалась.