Подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной показал где и как прятал её тело

Тело девушки нашли сегодня на Уралмаше рядом с Северным кладбищем. На месте работают следователи, которым подозреваемый показал на манекене, как прятал убитую.

Источник издания Е1 сообщает задержаны три подозреваемых — выходец из Средней Азии, цыган и сожительница одного из них. Также сообщается, что банда была известна в криминальных кругах Копейска, как промышлявшая грабежами и вымогательством.