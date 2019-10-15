Подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной показал где и как прятал её тело
Сегодня, 18:09ПроисшествияФото: Е1.ru
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Подозреваемый в убийстве 27-летней екатеринбурженки Ксении Катаргиной показал полицейским где и как прятал тело, сообщает Е1.
Тело девушки нашли сегодня на Уралмаше рядом с Северным кладбищем. На месте работают следователи, которым подозреваемый показал на манекене, как прятал убитую.
Источник издания Е1 сообщает задержаны три подозреваемых — выходец из Средней Азии, цыган и сожительница одного из них. Также сообщается, что банда была известна в криминальных кругах Копейска, как промышлявшая грабежами и вымогательством.
Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда поехала продавать свой автомобиль Audi Q5. Позже полицейские нашли её машину в Челябинской области у перекупщиков, в салоне баи плохо замытые следы крови.
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