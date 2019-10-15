СМИ: задержаны подозреваемые в убийстве екатеринбурженки, пропавшей при продаже авто

Сообщается, что сегодня утром поиски девушки были приостановлены, и проводится проверка информации. По предварительным данным, подозреваемые в убийстве задержаны. По этому поводу в полицейском главке проведено совещание, сообщает издание со ссылкой на свои источники.

Напомним, девушка пропала 10 октября, когда поехала продавать свой автомобиль Audi Q5. После этого она на связь не выходила. Машину нашли у «перекупов» в Челябинской области. Эксперты установили, что салон автомобиля залит кровью, а потом вымыт. Тело девушки не найдено. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».