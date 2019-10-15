Уехавшая продавать автомобиль екатеринбурженка найдена мертвой
Сегодня, 14:15ПроисшествияФото: Страница Ксении Каторгиной в соцсети
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге нашли тело пропавшей 10 октября Ксении Каторгиной, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, тело девушки было найдено в частном секторе на Уралмаше. В Следственном комитете информацию не комментируют. На странице поискового отряда появилась запись о том, что поиски прекращены, девушка мертва.
Сегодня утром СМИ опубликовали сведения, что в Челябинске задержаны трое подозреваемых в убийстве.
Напомним, девушка пропала, когда поехала продавать машину марки «Ауди». Автомобиль позже был обнаружен у перекупщиков, в салоне были замыты следы крови.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей