В Екатеринбурге задержали мужчину, который три года снимал порно с шестиклассником
Сегодня, 11:35ПроисшествияФото: pixabay.com
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35-летний житель Екатеринбурга на протяжении трёх лет снимал на видео обнаженного парня 12-13 лет, сообщается в группе ВКонтакте «Лампа».
Сюжеты: Екатеринбург
По данным источников группы, с ребенком мужчина познакомился на улице в районе Вторчермет. Изначально мужчина приставал к шестикласснику, а затем уговорил снимал его голым на камеру. Съёмки порно происходили на протяжении трех лет. Оперативники задержали режиссера. В пресс-службе Свердловской области отказались от комментариев.
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