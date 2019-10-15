В Екатеринбурге задержали мужчину, который три года снимал порно с шестиклассником

По данным источников группы, с ребенком мужчина познакомился на улице в районе Вторчермет. Изначально мужчина приставал к шестикласснику, а затем уговорил снимал его голым на камеру. Съёмки порно происходили на протяжении трех лет. Оперативники задержали режиссера. В пресс-службе Свердловской области отказались от комментариев.