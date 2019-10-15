В Нижнем Тагиле разыскиваются две женщины, похитившие у пенсионерки 400 тысяч рублей

Как рассказала сама потерпевшая, днём по дороге в магазин на улице Пархоменко её остановила незнакомая женщина и спросила — получала ли та положенную добавку к пенсии в размере тысячи рублей, на что пенсионерка ответила отрицательно. Позже к ним присоединилась ещё одна незнакомка, которая представилась Ольгой. Обе они напросились домой к пожилой женщине.

По дороге они рассказали ей, что скоро произойдёт обесценивание денег и для их дальнейшего обмена нужно переписать номера купюр. После всех манипуляций с наличностью женщины ушли. Позже пенсионерка обнаружила, что деньги подменены на билеты «банка приколов». Полицейские насчитали 237 листов имитации денег.

С помощью камер наружного видеонаблюдения полицейским удалось установить приметы подозреваемых. Одна из женщин была одета в бежевую вязаную шапку и тёмную куртку, в руках держала чёрную сумку. Также на неё были крупные очки. Вторая — смуглая худощавая с тёмными волосами в синих джинсах и темно-зеленой куртке с капюшоном. При себе у женщины была коричневая сумка. На обеих злоумышленницах были черные перчатки.

Полиция завела уголовное дело. Раскрытие преступления в отношении пожилой женщины взял на личный контроль начальник Управления МВД полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.