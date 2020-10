«У нее все лицо синее»: в Екатеринбурге избили 103-летнюю старушку

В Екатеринбурге был задержан местный житель, подозреваемый в избиении своей престарелой бабушки, сообщает Е1.

Инцидент произошел 15 октября, когда сотрудниками правоохранительных органов был задержан 55-летний местный житель, подозреваемый в нанесении телесных повреждений 103-летней пенсионерке. Соседи позвонили в полицию и мужчина был задержан, а бабушке вызвали скорую помощь. По словам соседей, это не единичный случай. Внук регулярно избивал пожилую женщину и выгонял ее из дома. Однако, если дело и заканчивалось судом, мужчину отпускали. У нее все лицо синее, он ее бил ногами и руками,прокомментировал ситуацию один из очевидцев. На данный момент, обстоятельства происшествия выясняются участковым уполномоченным отдела полиции № 5. Напомним, в начале октября в Екатеринбурге на Уралмаше банда из восьми человек избила и ограбила гея. «Пригласили на свидание»: В Екатеринбурге банда избила битами и ограбила гея

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter