В Екатеринбурге мужчина сделал телефонных мошенников миллионерами

В Екатеринбурге мужчина перевел на счет мошенников более одного миллиона рублей, пишет ИА «Уральский меридиан».

Сообщается, что 60-летнему екатеринбуржцу начали поступать звонки с требованием вернуть кредит, который он не оформлял. Мошенники представлялись сотрудниками банка. Поверив злоумышленникам, мужчина согласился перевести почти 1,2 миллиона рублей в счет погашения «займа». За ним заехал «банковский курьер» и отвез его к банкомату, где потерпевший снял со своего счета средства и перевел по указанным реквизитам. После «успешного погашения кредита» звонки перестали поступать на номер жителя Екатеринбурга. А через какое-то время он понял, что его обманули и обратился в полицию. Правоохранительными органами заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Напомним, вчера в Екатеринбурге 82-летняя пенсионерка перевела мошенникам на «защищенный счет» 500 тысяч рублей. Стандартная схема: на Урале мошенники «увели» с карты пенсионерки полмиллиона рублей

