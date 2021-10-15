Больше двух недель разыскивается загадочно пропавший в день рождения дочери уралец

Волонтеры и стражи порядка в поселке Мартюш под Каменском-Уральским больше двух недель разыскивают 36-летнего Александра Резвых. Мужчина пропал 28 сентября в день рождения дочери.

В тот день младшей дочери Александра исполнилось 9 лет. Вместе со своей супругой Юлией мужчина хотел забрать детей после школы и поехать за подарком. По словам женщины, утром, отвезя детей в школу, уралец вернулся домой. Около 10.00 мужчина забрал документы, взял ключи от машины и ушел. На данный момент машина стоит вблизи дома. Юлия дожидалась супруга, однако он не вернулся забирать детей, поэтому женщина сделала это сама. Вместе со старшей дочерью она накрыла праздничный стол. Празднование не начинали, так как именинница хотела дождаться отца. В результате домой свердловчанин не вернулся, пишет «КП-Екатеринбург». На следующий день Юлия подала заявление в полицию. В машине обнаружился телефон мужчины. Накануне инцидента он ни с кем не созванивался и игнорировал рабочие вызовы. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» Напомним, мертвой в лесу на улице Сахарова найдена пропавшая при странных обстоятельствах 12 октября 48-летняя Ирина Тишина из Екатеринбурга. Пропавшая при странных обстоятельствах екатеринбурженка найдена мертвой в лесу

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