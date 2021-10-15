До 4 лет тюрьмы грозит тагильчанину за кражу пива на 400 рублей

Сообщение об ограблении поступило от администратора магазина. Она рассказала, что компания мужчин зашла в магазин и один из них забрал упаковку спиртного из шести штук. Мужчины ушли, но так и не оплатили товар. Женщина пыталась остановить злоумышленников, но они сели в автомобиль и скрылись, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское». После этого администратор сразу обратилась в полицию. Ущерб составил более 400 рублей.
На месте происшествия полицейские изучили камеры видеонаблюдения и по полученным данным сразу составили ориентировку. Сотрудники ГИБДД были проинформированы, что водитель «ВАЗ-2111» ведет себя неадекватно и, возможно, нетрезв.
С помощью комплекса «Безопасный город» местоположение авто было установлено. Мужчин задержали на Красном Камне. У водителя внешне присутствовали признаки опьянения, освидетельствование на месте это подтвердило.
В результате водитель ВАЗа был задержан на 10 суток. В отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за грабеж. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.