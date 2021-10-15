Обыск по делу о реконструкции очистных сооружений проходит в мэрии Среднеуральска

Обыск по делу о реконструкции очистных сооружений проходит в мэрии Среднеуральска
Обыск по делу о реконструкции очистных сооружений проходит в мэрии Среднеуральска
Сегодня, 13:21ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Обыски по делу о реконструкции очистных сооружении проводят сотрудники ФСБ в мэрии Среднеуральска.

В отношении неустановленных должностных лиц МКУ «Управление ЖКХ» возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при приемке рабочей документации на реконструкцию очистных сооружений Среднеуральска, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник.

Следствие предполагает, что сотрудники администрации в ноябре 2019 года приняли и оплатили работу по разработке рабочей документации на реконструкцию сооружений. Ущерб составил более 21 миллиона рублей. Эти средства получила ООО «СУ СУ».

Источник отмечает, что в документации были только рабочие чертежи и спецификации из проекта ООО «Уралгипромез», которые были созданы в 2016 году.

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