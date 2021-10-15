По факту смерти пациента в больнице Первоуральска СК и Росздравнадзор начали проверки

По факту смерти пациента в больнице Первоуральска СК и Росздравнадзор начали проверки
По факту смерти пациента в больнице Первоуральска СК и Росздравнадзор начали проверки
Сегодня, 18:29ПроисшествияФото: 1МI
Мужчина скончался в больнице Первоуральска якобы из-за неоказания ему неотложной помощи. Со слов очевидцев, в отделении в этот момент отсутствовала даже медсестра на посту.

Следственный комитет РФ по Свердловской области проверит информацию ряда СМИ о том, что пациент больницы в Первоуральске скончался из-за неоказания ему срочной медпомощи, сообщил старший помощник главы регионального СКР Александр Шульга.

Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза, принимаются меры к опросу медперсонала и руководства больницы, истребуется интересующая следствие документация о проводившемся лечении. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение, сообщил Шульга.

Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области проведёт проверку больницы в городе Первоуральск, где пациент, по сообщениям СМИ, скончался в палате из-за неоказанной вовремя медицинской помощи, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, об инциденте в больнице Первоуральска стало известно 15 октября 2021 года. Сосед по палате умершего мужчины снял на видео, как завал на помощь и искал врачей, когда больной начал задыхаться. Тело скончавшегося успело остыть, пока его забрали в морг.

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Первоуральск
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