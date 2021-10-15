После жалоб соседей полицейские нашли коноплю у жителя Новоуральска

После жалоб соседей полицейские нашли коноплю у жителя Новоуральска
После жалоб соседей полицейские нашли коноплю у жителя Новоуральска
Сегодня, 22:18ПроисшествияФото: 1MI
Полицейские в Новоуральске обнаружили 30-летнего местного жителя, хранившего в своей квартире листья конопли. В дежурную часть обратились его соседи.

В подъезде они почувствовали запах уксуса, после чего начали подозревать, что молодой мужчина занимается изготовлением запрещенных веществ. Прибывшие на место сыщики нашли 25,67 грамма растений. Это является крупным размером.

Подозреваемый мужчина имел постоянную работу и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабежи, мошенничество и кражу. Последний раз это было в 2017 году, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Заведено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Теперь мужчине грозит до трех лет колонии. На данный момент он был отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, в июле пенсионерка и ее дочь устроили у себя дома наркопритон в Нижнем Тагиле. При задержании у пожилой женщины обнаружили также 15 граммов героина, теперь семейству грозит 20 лет тюрьмы.

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