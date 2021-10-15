Пожилой тагильчанин умер после остановки его автомобиля сотрудниками ГИБДД

Пожилой тагильчанин умер после остановки его автомобиля сотрудниками ГИБДД
Пожилой тагильчанин умер после остановки его автомобиля сотрудниками ГИБДД
Сегодня, 18:05ПроисшествияФото: 1МI
Инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился пенсионер. Во время проверки мужчине стало плохо, полицейские доставили его в больницу в Нижнем Тагиле, где тот скончался через час.

62-летний житель Нижнего Тагила ранее перенес два инфаркта и страдал ишемической болезнью сердца. Во время проверки документов сотрудниками ДПС, пенсионеру стало плохо, врачам спасти его не удалось, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник.

История не носит криминального характера, мужчина имел заболевания сердца ранее. По факту инцидента начата проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Также свою проверку инициировал региональный СК РФ. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза, сообщил пресс-секретарь СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, сотрудники ГИББД «разводили» водителя на трассе под Серовым. Молодой серовец едва не лишился водительского удостоверения, суд первой инстанции встал на сторону инспекторов, которые не смогли предоставить качественных доказательств, ну суду их хватило.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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